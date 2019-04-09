Başkent’te gecekondu yangını Ankara’nın Altındağ ilçesinde gecekondu henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yandı.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde gecekondu henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yandı.

Olay saat 02.00 sularında Ankara’nın Altındağ İlçesi Hacıbayram Mahallesinde meydana geldi. Uzunyol sokağın yamaç kısmında bulunan bir gecekondu, henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı gecekondunun çatısı çökerken içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınabilen yangında, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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