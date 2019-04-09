0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Başkent’te gecekondu yangını

Ankara’nın Altındağ ilçesinde gecekondu henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yandı.

09 Nisan 2019 Salı 03:22
Başkent’te gecekondu yangını

Ankara’nın Altındağ ilçesinde gecekondu henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yandı.


Olay saat 02.00 sularında Ankara’nın Altındağ İlçesi Hacıbayram Mahallesinde meydana geldi. Uzunyol sokağın yamaç kısmında bulunan bir gecekondu, henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı gecekondunun çatısı çökerken içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınabilen yangında, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 03:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den 16 Suudi vatandaşına "Kaşıkçı" yaptırımı
    1. ABD'den 16 Suudi vatandaşına "Kaşıkçı"..
    2. Başkent’te gecekondu yangını
    3. Mircea Lucescu kulüp başkanı oluyor!..
    4. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan..
    5. Eski ÖSYM Başkanı Demir Ankara Emniyet..
    6. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş:..
    7. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo,..
    8. Erman Toroğlu: Beşiktaş'ın vurduğu gol..
    9. "Anlaşmasız Brexit"i önleyen tasarı..
    10. Bayrampaşa’da kağıt deposunda korkutan..
    11. Bakan Kasapoğlu’ndan Sümeyye Boyacı’ya..
    12. TEM’de feci kaza 5 ölü 2’si çocuk 6..
    13. Atatürk Köprüsü trafiğe kapatıldı
    14. YSK, Istanbul’da 31 ilçeyi karara..
    15. "İstanbul'da 51 sandık tekrar sayılacak"
    16. Fransa'dan "Trablus'a saldırının..
    17. Freni patlayan süt kamyonu park..
    18. Brezilya'da eğitim bakanı görevden..
    19. Zarif açıkladı: Trump'tan Netanyahu'ya..
    20. TEM Otoyolu'nda feci kaza: 5 ölü!
    21. GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda tırla..
    22. Ömer Çelik: “CHP İstanbul adayı..
    23. TEM’de feci kaza 5 ölü 3 yaralı
    24. YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş..
    25. YSK, Istanbul’da 31 ilçeyi karara..
    26. Anadolu Otoyolu'nda tırla minibüs..
    27. Fatih Portakal'dan Erdoğan'a garip..
    28. Otomobil tıra arkadan çarptı: 1’i ağır..
    29. Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde..
    30. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (2)
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    Melih Gökçek'ten Twitter'da Mustafa Tuna paylaşımı! "Yakışmamış, bunu yapmak ayıp"
    Melih Gökçek'ten Twitter'da Mustafa Tuna paylaşımı! "Yakışmamış, bunu yapmak ayıp"
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti

    Günün Karikatürü

    9 Nisan 2019
    Pompeo’dan kritik açılama: Derhal durdurulmalı
    Pompeo’dan kritik açılama: Derhal durdurulmalı
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer