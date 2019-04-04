Başkent’te gecekondu alev alev yandı Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan bir gecekondunun çatısında yangın çıktı.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan bir gecekondunun çatısında yangın çıktı.

Olay, gece saatlerinde Ankara’nın Çankaya İlçesi Mürsel Uluç Mahallesi 942. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir gecekondunun çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye erlerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınırken ilk belirlemelere göre gecekonduda kimsenin olmadığı tespit edildi. Alevlerin söndürüldüğü gecekondu, kullanılamaz hale geldi. Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

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