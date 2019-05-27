Başkentte fotoğraf sergisi
Çağdaş Fotoğraf Grubu'nun "ve Sonra" isimli sergisi, Ankaralı fotoğraf tutkunlarının beğenisine sunuldu27 Mayıs 2019 Pazartesi 21:07
ANKARA (AA) - Çağdaş Fotoğraf Grubu'nun "ve Sonra" isimli sergisi, Ankaralı fotoğraf tutkunlarının beğenisine sunuldu.
Çağdaş Fotoğraf Grubu tarafından Türk Amerikan Derneği Emin Hekimgil Sanat Galerisi'nde açılan fotoğraf sergisinde, Çiğdem Akıncıtürk, Eda Çalışkan Arısoy, Emel Korkut, Fulya Doğan, İbrahim Göğer, İrem Siyahgöz, Nilgün Beşirli, Nilgün Şahin, Semra Ege, Şengül Bekmez ve Zeynep Nur Akçabay'ın çalışmaları yer aldı.
Sergi, 29 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.
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