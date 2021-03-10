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Gündem Başkentte FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı...
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Başkentte FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı...

Ankara'da emniyet birimlerinin FETÖ'ye yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 09:13:00 - 2021-03-10 09:16:52
Başkentte FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli yazışma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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Yorumlar

Vahit

Feto operasyonları olsun olmasına da eski heyecanı halkın ilgili artık yokk Ne zaman olur mesela sabah namazına kalkan mübarek siyaseti ve onların beslemeleri toplanmaya başlarsa halk tekrar ilgi gösterir.. vee ekonomi cook kötü.. iktidar vd saz ekibi akrepkiskacinda kalbutla su taşımaya çalışıyor..
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