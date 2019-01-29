Başkentte FETÖ operasyonları Ankara'da gerçekleştirilen üç ayrı FETÖ operasyonunda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve çoğunluğunun ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen 44 şüpheliden 31'i yakalandı

ANKARA (AA) - Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik üç ayrı operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan ve çoğunluğunun ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen, 44 zanlıdan 31'i gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu çerçevede sabah saatlerinde üç ayrı operasyon düzenledi. FETÖ ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle KHK ile kapatılan dört sendikanın yöneticileri ile örgütün farklı faaliyet alanlarını yeniden canlandırma girişiminde bulundukları ileri sürülen zanlıların da arasında olduğu 31 kişi yakalandı. Firari 13 kişinin ise yakalanmasına çalışılıyor.

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