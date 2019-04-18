Başkentte FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık Telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim olarak tanıtıp "FETÖ soruşturması" bahanesiyle para ve ziynet eşyası alan 3 kişi tutuklandı

ANKARA (AA) - Başkentte, telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim olarak tanıtıp "FETÖ soruşturması" bahanesiyle para ve ziynet eşyası alan 3 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla ulaştıkları ve kendilerini hakim olarak tanıttıkları vatandaşlardan "FETÖ bahanesiyle" para ve ziynet eşyası alındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki çalışma neticesinde kimlik bilgileri belirlenen İbrahim Halil E. (34), Yasin K. (33) ve Abdulelil Y. (20) gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Dolandırıcılık sonucu elde edilen 72 bin lira ile bir miktar ziynet eşyası da mağdurlara teslim edildi.

































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