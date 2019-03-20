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Başkent’te faciaya davetiye çıkaran patenciler kamerada

Ankara Mevlana Bulvarı üzerinde saatte yaklaşık 70 kilometre hızla ilerleyen otomobile tutunan patenciler, olası bir faciaya davetiye çıkardı.

20 Mart 2019 Çarşamba 02:40
Başkent’te faciaya davetiye çıkaran patenciler kamerada

Ankara Mevlana Bulvarı üzerinde saatte yaklaşık 70 kilometre hızla ilerleyen otomobile tutunan patenciler, olası bir faciaya davetiye çıkardı.


Olay saat 01.00 sularında Ankara’ nın Çankaya İlçesine bağlı Mevlana Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mevlana Bulvarı üzerinde seyir halindeki otomobile tutunarak ilerleyen 3 patenci genç yürekleri ağza getirdi.


Gazi Hastanesi önünde kameralara yansıyan patenci gençler, otomobilin hızla gitmesine aldırış etmeden yaklaşık 2 kilometre tutunmaya devam etti.


Kameraları fark eden patenciler yüzlerini saklamaya çalışırken, otomobilin sürücüsü ise hızla yolunu değiştirerek Hipodrom Caddesi istikametinde izini kaybettirdi.


Öte yandan gece yarısı sularında, Ankara’nın Keçiören İlçesi Tepebaşı Mahallesi’nde de 2 patenci genç Özel Halk Otobüsüne tutunarak çevredeki vatandaşların uyarılarına aldırış etmeden hem otobüs şoförünü hem de kendilerini tehlikeye attılar.


Bu davranışları sıklıkla sergileyen gençler, yaptıkları tehlikeli hareketleri kendi aralarında bir oyun olarak nitelendiriyorlar.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 02:40
  1. sergi

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