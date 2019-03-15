0553 313 94 23

Başkent’te evli adama şantaj yapan hayat kadınları yakayı ele verdi

Ankara’da evli adama ellerindeki görüntülerle şantaj yaparak para isteyen 5 kişi gözaltına alındı.

15 Mart 2019 Cuma 15:30
Başkent’te evli adama şantaj yapan hayat kadınları yakayı ele verdi

Ankara’da evli adama ellerindeki görüntülerle şantaj yaparak para isteyen 5 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle’de bir hayat kadını ile anlaşan şahıs, ayarladığı günübirlik evde kadınla cinsel ilişkiye girdi. Hayat kadını, buluşmak için ayarlanan eve başka bir kız arkadaşını da alarak geldi. İlişkiye girildiği sırada hayat kadınının arkadaşı gizlice kamerayla kaydetti. Daha sonra iki kadın, şahsın cep telefonu ve cüzdanını da çalarak evden ayrıldı. Çektikleri görüntüleri şahsın iş yerine gönderen hayat kadınları, eğer istedikleri parayı vermezse görüntüleri internet ortamında yayacakları ve ailesine gönderecekleri tehdidinde bulundu. Olayın intikal etmesiyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay bölgesindeki kameralardan kadınların A.Y. ve H.D. olduklarını belirledi. Buluşmak için anlaşılan eve giden kadınların iki farklı araçla götürüldükleri tespit edildi. 2 kadın ile onlarla ortak hareket eden O.Y, E.Ü. ve U.E. isimli erkekler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen zanlılardan E.Ü. ve U.E. çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, A.Y., H.D. ve O.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ATSO’dan Tıp Bayramı ziyareti
    1. ATSO’dan Tıp Bayramı ziyareti
    2. Ukrayna: “Yeni Zelanda’daki aşağılık..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Zelanda’da..
    4. Bakan Albayrak'tan dolar kuru açıklaması
    5. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:
    6. Okul servisinde unutulan Alperen'in..
    7. Kardemir Karabükspor'da İlhan Özer..
    8. Siverek’te Yeni Zelanda Şehitleri için..
    9. "Türkiye'nin turizmde rekor kıracağını..
    10. Bitlis’te ‘Adli Kolluk Koordinasyon’..
    11. "Filistinlilerin kanının seçim..
    12. Malatya’da askerin son yemeği hoşaf..
    13. 'Saddam' Hatay'da yakayı ele verdi!
    14. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    15. ANALİZ - Belçika’nın imtiyazlı terör..
    16. Risk merkezi raporu başvurusu e-Devlet..
    17. AK Parti seçim bürosunu ziyaret eden..
    18. Karaman’da elma çalıştayı düzenlendi
    19. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    20. Seyrantepe TEM otoyolu kenarında..
    21. Medipol Başakşehir'de Kayserispor maçı..
    22. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde..
    23. Diyarbakır’dan Yeni Zelanda’daki..
    24. Adıyaman Üniversitesinde enerji konusu..
    25. AK Parti'nin Gaziantep mitingi
    26. Çocukta öksürüğü önemseyin
    27. İşte merak edilen ilçenin anket sonucu!
    28. Bakan Dönmez: "Ezana ve bayrağa..
    29. Başkan Akkaya: “En fazla hibe..
    30. Türkiye’de her 6-7 kişiden biri böbrek..
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Maduro'dan ABD'yi çıldırtacak hamle!
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!