0553 313 94 23

Başkentte eğlence mekanlarına sahte içki satan çete çökertildi

Sağlıksız koşullarda yasa dışı ürettikleri içkileri, sahte bandrol yapıştırarak eğlence mekanlarına satan suç örgütü mensubu 10 şüpheli, eş zamanlı operasyonlarda yakalandı- Operasyonlarda, 204,5 litre içki, 30 litre saf alkol, 316 şişe içki, 2,5 litre rakı, PH değerini düşürmek için kullanıldığı değerlendirilen 30 litre sıvı madde ve sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi

26 Nisan 2019 Cuma 07:29
Başkentte eğlence mekanlarına sahte içki satan çete çökertildi

ANKARA (AA) - Başkentte, sağlıksız koşullarda yasa dışı ürettikleri içkileri, sahte bandrol yapıştırarak eğlence mekanlarına satan suç örgütü mensubu 10 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, C.Ç, A.Ç. ve İ.Ç'nin öncülüğündeki suç örgütünün, sağlıksız koşullarda ürettiği içkileri, sahte bandrol yapıştırarak bazı eğlence mekanları ile restoranlara sattığını tespit etti.

Çalışmalar kapsamında, 3 ikamet ile 5 iş yerinin suç örgütü üyelerince kullanıldığı belirlendi.

Ekiplerin, söz konusu adreslere dün düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 204,5 litre içki, 30 litre saf alkol, 316 şişe içki, 2,5 litre rakı, PH değerini düşürmek için kullanıldığı değerlendirilen 30 litre sıvı madde, 2 bin 750 boş içki şişesi, 3 bin 600 sahte bandrol, 4 bin 200 içki şişesi kapağı, 300 içki boğazlığı, içki şişesi kapaklarının söküm ve takımında kullanılan sıcak hava tabancası, sahte içki üretiminde kullanılan bazı malzemeler ile bir ruhsatsız av tüfeği ve buna ait 10 fişek ele geçirildi.

Örgütün yöneticiliğini yaptığı ileri sürülen 3 şüphelinin yanı sıra V.Y, A.B, A.T, M.P, R.K, Y.Y. ve S.C. de gözaltına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 07:29
  1. Ankara Emniyet Müdürlüğü
  2. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü
  3. operasyon
  4. sahte alkol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor'dan eski futbolcusu Papy için taziye
    1. Trabzonspor'dan eski futbolcusu Papy..
    2. Öğrenciler kendi drone’larını yaptı
    3. GÜNDEM / 26 Nisan 2019
    4. (Özel) Karaköy’de motosikletlinin el..
    5. ABD'nin F-35 şantajı milli uçağı..
    6. Öğrencilere spor malzemesi dağıltıldı
    7. Şeftali bahçesindeki cinayetin..
    8. (Özel) Üsküdar’da Ebabil kuşu bulundu
    9. Öğrencilerin sergiledikleri tiyatro..
    10. İnci kefali jandarmanın korumasında
    11. Tercan’da Bilim Fuarı açılışları..
    12. (Özel) Trafikte tartıştığı İETT otobüs..
    13. (Özel) Trafik magandası Bağdat..
    14. KAEÜ’sinde ‘Matematiğin Gözünden..
    15. Ahilik Haftası Kutlama Komitesi,..
    16. (Özel) Muz yiyerek esnafı soyan hırsız..
    17. Fransa'dan Dündar’a ödül, gazetecilere..
    18. Tarsus’ta 2 kazada 2 ölü
    19. Dengesini kaybeden yaşlı adam Haliç’e..
    20. Yurtta hava durumu
    21. Bağcılar’da 9 gaspçı yakalandı
    22. FETÖ’nün TSK içerisindeki..
    23. Otizmli müzik dehası 18 enstrüman..
    24. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    25. Meteorolojiden toz taşınımı ve sağanak..
    26. 2009'daki Polis Koleji sınavına..
    27. Ceza indirimi af yasası son dakika ne..
    28. ABD Kongresine sunulan rapor, F-35..
    29. (Özel) Elektrik direğinde çalışma..
    30. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009..
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Nazlı Çelik: Allah belasını versin bu şerefsizi yakalayın
    Nazlı Çelik: Allah belasını versin bu şerefsizi yakalayın
    Vatandaşa büyük kolaylık... e-Devlet’e 31 yeni hizmet
    Vatandaşa büyük kolaylık... e-Devlet’e 31 yeni hizmet
    Tek tek tespit edildi! İlk darbeyi onlar vuracak
    Tek tek tespit edildi! İlk darbeyi onlar vuracak
    Bakan Akar'da S-400 açıklaması: Daha açmadığımız kartlar var
    Bakan Akar'da S-400 açıklaması: Daha açmadığımız kartlar var

    Günün Karikatürü

    26 Nisan 2019
    CHP’li arsız sekreter Müslümanlara kin kustu
    CHP’li arsız sekreter Müslümanlara kin kustu
    Yavaş, Kılıçdaroğlu'nu bırakıp kaçmış!
    Yavaş, Kılıçdaroğlu'nu bırakıp kaçmış!