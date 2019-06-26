Başkent’te eğlence mekanına tüfek ve tabancayla saldırı: 3 yaralı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde gece kulübüne pompalı tüfek ve tabancayla saldıran kimliği belirsiz kişiler, 3 kişiyi yaraladı.

Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesi Anafartalar Mahallesi Çankırı Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi.Eğlence mekanına gelen kimliği belirsiz 4 kişi, bir süre içeride vakit geçirdikten sonra hesabı ödeyip çıktı. Daha sonra tekrar eğlence mekanına gelen şüpheliler, pompalı tüfek ve tabancayla içerideki vatandaşların üzerine kurşun yağdırdı. Saldırıda, kurşunların isabet ettiği iş yerinin sorumlu müdürü Yaşar D., güvenlik görevlisi Yunus D. ve kimliği belirlenemeyen 1 müşteri çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın ardından otomobilleri ile kaçan saldırganlar, pompalı tüfeği Çankırı Caddesi üzerinde bir iş yerinin önüne bıraktılar. Yaralılar, çevredeki vatandaşlar ve iş yeri çalışanları tarafından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganların peşine düşerek, şüphelilerin kaçtığı otomobili Turgut Özal Bulvarı üzerindeki kovalamaca sonucu yakaladı. Polis ekipleri, şüphelileri sorgulanmak üzere emniyete götürürken olaya ilişkin de inceleme başlattı.