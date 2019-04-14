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Başkent’te eğlence mekanı kurşunlandı: 1 yaralı

Ankara’nın Çankaya İlçesinde bulunan bir eğlence mekanına kurşun yağdıran şahıslar, işletmenin otopark görevlisini bacağından yaralayarak kaçtı.

14 Nisan 2019 Pazar 03:34
Başkent’te eğlence mekanı kurşunlandı: 1 yaralı

Ankara’nın Çankaya İlçesinde bulunan bir eğlence mekanına kurşun yağdıran şahıslar, işletmenin otopark görevlisini bacağından yaralayarak kaçtı.


Olay, saat 02.00 sularında Ankara’nın Çankaya ilçesi Kavaklıdere Mahallesi Güfte sokakta bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Eğlence mekanının önüne otomobilleriyle gelen şüpheli şahıslar, tabanca ile ateş açmaya başladı. Kurşunlar, eğlence mekanının kapısına ve önünde bulunan otopark görevlisi Latif K. (42)’ya isabet etti. Kimliği belirsiz şüpheli şahıslar, iddiaya göre 8 el ateş açtıktan sonra geldikleri otomobille kaçtı. Sağ bacağından yaralanan Latif K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılırken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay mahallinde inceleme yapan polis ekipleri 8 adet boş kovan ve çekirdeklerini işaretledi. Çevredeki işletmelerin güvenlik kameralarını izleyen polisler, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 03:34
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