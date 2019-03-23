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Başkentte eğlence çağı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Mart’ta açılan Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük Tema Parkı Wonderland Eurasia, ziyaretçi akınına uğruyor.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:53
Başkentte eğlence çağı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Mart’ta açılan Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük Tema Parkı Wonderland Eurasia, ziyaretçi akınına uğruyor. Eski adıyla ANKAPARK yeni adıyla Wonderland Eurasia, ilk 3 günde 350 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.


Açıldığı ilk günden itibaren binlerce kişinin akınına uğrayan Tema Park, 31 Mart tarihine kadar ziyaretçilerine ücretsiz hizmet verecek. Tema Park, Yerel Seçimler nedeniyle 31 Mart Pazar günü boyunca kapalı olacak. Giriş ve çıkış saatleri yeniden güncellenen Wonderland Eurasia, 23 Nisan’a kadar hafta içi 11.00-18.00, hafta sonu ise 11.00-20.00 saatleri arasında açık kalacak. Mevsim şartlarına göre giriş ve çıkış saatleri yeniden belirlenecek olan Tema Park 25 Mart Pazartesi gününden itibaren her hafta Pazartesi günleri bakım ve kontroller nedeniyle ziyaretçilere kapatılacak. Hem çocuklara hem de büyüklere sınırsız eğlence olanakları sunan Wonderland Eureasia sadece Başkentliler ve yerli turistlerin değil yabancı turistlerin de şimdiden dikkatini çekmeye başladı. Ülke ekonomisi başta olmak üzere Ankara’nın turizmine büyük katkı sağlayacak Tema Park için “Hayaldi gerçek oldu” diyen Başkentliler, kapalı ve açık alanlarıyla birlikte 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda yeni bir eğlence dünyasıyla tanıştı.


Her yaş aralığındaki ziyaretçiyi ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Wonderland Eurasia Satış ve Pazarlama Müdürü Necip Fazıl Güldemir, 7’den 70’e herkesi Tema Park’a davet ettiklerini söyledi. Güldemir, gerek kapladığı alanın büyüklüğü gerekse eğlence ünitelerinin çokluğu ve içerikleri ile dünyanın en büyükleri arasında yer alan Wonderland Eurasia’nın bir gün içinde gezilmesinin imkansız olduğuna vurgu yaptı.


Oyun Çadırları, Sinema Salonları, Dinozor Ormanı ve Müzesi, dünyanın en büyük burguya sahip 14 adet Dev Roller Coaster ve birbirinden farklı 2 bin 117 eğlence ünitesi ile büyülü dünyanın kapılarını ziyaretçilerine açan Tema Park’ta, gündüz ve gece su gösterileri de izleyenlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyan giriş kapıları, sıra dışı peyzaj ve görsel şovları ile dikkat çeken Tema Park, macera tutkunlarının da şimdiden uğrak yeri olmaya başladı.



Güvenlik ve konfor üst seviyede


Tema Park’a gelen misafirlerin güvenlikleri ve konforlarının sağlanması için her türlü tedbirin en ince ayrıntısına kadar düşünülerek alındığının altını çizen Güldemir, "Park içerisindeki tüm eğlence üniteleri, dünyada kendi alanında en iyisi olan üreticilerden tedarik edilirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için de söz konusu ünitelerin periyodik olarak son teknoloji ürünler ile bakımı, takibi ve kontrolü sağlanıyor. Örneğin Roller Coaster’ın kontrolü İsviçre’de. Herhangi bir tehlike anında çalışan sensörler sayesinde sistem kendini kitleyerek, güvene alıyor. Dünyada tercih edilen bir sistem bu. İsviçre’deki kontrol merkezinde gerekli incelemeler yapıldıktan sonra sistem yeniden çalışır hale geliyor. Parkımız her Pazartesi günü bakım ve kontroller için ayrıca kapalı olacak" ifadelerinde bulundu.


Açık ve kapalı alanı ile yaz ve kış koşullarına uygun olarak hizmet verecek olan Tema Park’ta yetişkinler de unutulmadı. Wonderland Eurasia’da sadece çocuklar değil yetişkinler için de 15 bin metrekarelik alan üzerinde oyun alanları yer alıyor. Çocukları farklı aktivitelerde eğlenirken yetişkinler de kendilerine özel oyun alanlarında adeta içlerindeki çocuğu yeniden ortaya çıkaracak. İlk yıl 5 milyon ziyaretçinin gelmesinin hedeflendiği Tema Park, önemli oranda istihdam da sağlayacak. Parkın hizmete girmesiyle birlikte 2 bine yakın kişiye istihdam sağlanacak. Kültürel ve sanatsal etkinlikleri ile de dikkat çeken Wonderland Eurasia, 23 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında dünyaca ünlü sanatçıları da ağırlayacak. Dev kortejler, tiyatro gösterileri kadar yerli ve yabancı sanatçıların tercih edeceği konser alanı olacak Tema Park, hem Başkent’i hem de Türkiye’yi tanıtacak hem de birbirinden ilginç sürprizleriyle adını dünyaya duyuracak.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:53
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