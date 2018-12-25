Başkentte eğitime kar tatili

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle kentte yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.

Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre kuvvetli kar yağışının yarın sabaha kadar devam edeceğini belirtti.

Vali Şahin, kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacak yoğun buzlanma nedeniyle öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yarın başkent genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini kaydetti.