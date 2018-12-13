Başkentte eğitime kar tatili
Ankara Valisi Vasip Şahin, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı13 Aralık 2018 Perşembe 23:06
ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle kentte yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.
Vali Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, meteorolojik tahminlere göre kentte gece başlayıp yarın öğlene kadar sürecek kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti.
Şahin, öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yarın il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini kaydetti.
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