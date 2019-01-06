Başkentte eğitime devam
Ankara'daki kar yağışı nedeniyle "eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" bildirildi06 Ocak 2019 Pazar 19:29
ANKARA (AA) - Başkentteki kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceği belirtilerek, "eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" ifade edildi.
Ankara Valiliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre, meteorolojik tespitlerin kentte gün boyu devam eden kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceğini gösterdiğine dikkat çekildi.
"Ankara'da eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" kaydedildi.
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