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Başkentte eğitime devam

Ankara'daki kar yağışı nedeniyle "eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" bildirildi

06 Ocak 2019 Pazar 19:29
Başkentte eğitime devam

ANKARA (AA) - Başkentteki kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceği belirtilerek, "eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" ifade edildi.

Ankara Valiliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre, meteorolojik tespitlerin kentte gün boyu devam eden kar yağışının gece saatlerinde etkisini yitireceğini gösterdiğine dikkat çekildi.

"Ankara'da eğitim-öğretim faaliyetlerine yarın ara verilmesinin henüz söz konusu olmadığı" kaydedildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 19:29
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  3. eğitim
  4. kar yağışı
  5. tatil

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