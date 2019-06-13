0553 313 94 23

Başkentte durdurulan tırdan 35 kilo eroin çıktı

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince bir ihbar üzerine Gölbaşı girişinde durdurulan tırın zulalarından yaklaşık 35 kilogram ağırlığında 56 paket eroin ele geçirildi- Uyuşturucu yüklü tırın Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenildi

13 Haziran 2019 Perşembe 13:09
Başkentte durdurulan tırdan 35 kilo eroin çıktı

ANKARA (AA) - SERTAÇ BULUR - YUSUF SOYKAN BAL - Ankara'nın Gölbaşı ilçesi girişinde durdurulan tırın zulalarından yaklaşık 35 kilogram ağırlığında 56 paket eroin ele geçirildi.

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Gölbaşı girişinde Abdülkadir K. yönetimindeki 47 PU 995 plakalı tırı durdurdu.

Parka çekilen tırda, sürücü kabini ve altında yapılan detaylı aramalarda, zulalanmış halde 52 paket uyuşturucu ele geçirildi. Yapılan ilk incelemede, ele geçen uyuşturucu maddenin eroin olduğu tespit edildi. Araçta narkotik dedektör köpeği Toma'nın da katıldığı aramada 4 paket eroin daha bulundu.

- Yurda Irak'ın kuzeyinden giriş yapmış

Yaklaşık 35 kilogram ağırlığında eroinin ele geçirildiği operasyonda, tır sürücüsü Abdülkadir K. ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen Servet İ. gözaltına alındı.

Yapılan ön araştırmada, uyuşturucu yüklü tırın Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:09
  1. eroin
  2. Gölbaşı
  3. Irak'ın kuzeyi
  4. operasyon
  5. TIR
  6. uyuşturucu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MAS toplantısında “Geçmişin gücü ile mükemmel gelecek” konuşuldu
    1. MAS toplantısında “Geçmişin gücü ile..
    2. Dev buhar kazanının uzun yolculuğu
    3. Didim Belediyesinde birimler düzeyinde..
    4. "Asayişten Cepheye Milli Mücadelede..
    5. Didim orman kampının geleceği belirsiz
    6. İl Tarım ve Orman Müdürü Yoldaş’tan..
    7. Çiftçilere ’Anız yakmayın’ uyarısı
    8. Siirt’te çeşitli suçlardan aranan 3..
    9. Bodrum’da dilenci operasyonu
    10. Okullarda "tatil zili" yarın çalacak
    11. Esed rejiminden İdlib'e saldırı:..
    12. İş yerinden para çalan hırsız..
    13. (Düzeltme) Başkent’te çatısı yanan..
    14. Van’da "Güvenli Gençler, Umutlu..
    15. Çocukları gıdıklamak zararlı mı?
    16. Badem ağacından 5 tür meyve topluyor
    17. Suudi Arabistan öncülüğündeki..
    18. Araştırmada dikkat çeken sonuçlar!..
    19. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian:..
    20. Bilecik’te spor merkezleri büyük ilgi..
    21. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “311..
    22. Bakan Varank açıkladı:
    23. Başkentte durdurulan tırdan 35 kilo..
    24. Vali Çakacak’ın Jandarma Teşkilatı..
    25. İBB’nin Akıllı Geri Dönüşüm..
    26. Milletvekili Yağcı, Belediye Başkanı..
    27. Din görevlilerine diksiyon kursu..
    28. Bayramhacılı barajındaki balık..
    29. Kaymakam Bayar ile Sapanca METEM..
    30. Güç gösterisi feodal yapılarda var..
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı