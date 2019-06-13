Başkentte durdurulan tırdan 35 kilo eroin çıktı Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince bir ihbar üzerine Gölbaşı girişinde durdurulan tırın zulalarından yaklaşık 35 kilogram ağırlığında 56 paket eroin ele geçirildi- Uyuşturucu yüklü tırın Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenildi

ANKARA (AA) - SERTAÇ BULUR - YUSUF SOYKAN BAL - Ankara'nın Gölbaşı ilçesi girişinde durdurulan tırın zulalarından yaklaşık 35 kilogram ağırlığında 56 paket eroin ele geçirildi. Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Gölbaşı girişinde Abdülkadir K. yönetimindeki 47 PU 995 plakalı tırı durdurdu. Parka çekilen tırda, sürücü kabini ve altında yapılan detaylı aramalarda, zulalanmış halde 52 paket uyuşturucu ele geçirildi. Yapılan ilk incelemede, ele geçen uyuşturucu maddenin eroin olduğu tespit edildi. Araçta narkotik dedektör köpeği Toma'nın da katıldığı aramada 4 paket eroin daha bulundu. - Yurda Irak'ın kuzeyinden giriş yapmış Yaklaşık 35 kilogram ağırlığında eroinin ele geçirildiği operasyonda, tır sürücüsü Abdülkadir K. ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen Servet İ. gözaltına alındı. Yapılan ön araştırmada, uyuşturucu yüklü tırın Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.