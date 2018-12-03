Başkentte doğalgaz patlaması
Kızılay'da bir kafede doğalgaz patlaması meydana geldi03 Aralık 2018 Pazartesi 19:13
ANKARA (AA) - Başkentte, bir kafede doğalgaz patlaması meydana geldi.
Alınan ilk bilgilere göre, Kızılay semti Necatibey Caddesi'nde bir apartmanın üst katında bulunan kafede, henüz belirlenemeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi.
Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.
Patlama nedeniyle bazı vatandaşların yaralandığı ve iş yerinde maddi zarar oluştuğu öğrenildi.
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