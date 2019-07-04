Başkentte devrilen ağaç 3 kişinin yaralanmasına yol açtı

ANKARA (AA) - Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan fırtınada devrilen ağaç 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kızılay Metrosu'nun Sakarya Caddesi çıkışında şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi. Bu sırada yoldan geçen 3 kişi kendilerine isabet eden dallar nedeniyle hafif yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri devrilen ağacı bulunduğu yerden kaldırıldı.



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