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Başkentte "denizi tanıyalım" konferansı

Su altı görüntüleme yönetmeni Tahsin Ceylan:- "Soluduğumuz havanın büyük bir miktarı ve kullandığımız ilaçların yarısından fazlasının ham maddesi denizlerden geliyor"

09 Temmuz 2019 Salı 17:26
Başkentte "denizi tanıyalım" konferansı

ANKARA (AA) - Su altı görüntüleme yönetmeni Tahsin Ceylan, "Soluduğumuz havanın büyük bir miktarı ve kullandığımız ilaçların yarısından fazlasının ham maddesi denizlerden geliyor." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca farkındalık oluşturmak için "denizi tanıyalım" konferansı düzenlendi.

Bakanlığın toplantı salonunda düzenlenen konferansta sunum yapan Ceylan, Türkiye'nin deniz ekosistemi hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin Akdeniz ekosistemine bağlı olduğunu ve yaklaşık 17 bin canlı türüne ev sahipliğini yaptığını anımsatan Ceylan, "Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde sadece 150 bin dalgıç var. Denize hiç kıyısı olan olmayan Avusturya'da bu sayı 750 bindir." ifadesini kullandı.

Denizin, insan hayatı için taşıdığı öneme değinen Ceylan, "Soluduğumuz havanın büyük bir miktarı ve kullandığımız ilaçların yarısından fazlasının ham maddesi denizlerden geliyor." diye konuştu.

Denizlerdeki plastik ve evsel atıkların ekosisteme çok büyük zarar verdiğini vurgulayan Ceylan, bakanlığın "Sıfır Atık Projesi"nin, deniz kirliliğini azaltmada çok önemli olduğunu belirtti.

Ceylan, Türkiye'deki deniz kirliliğinin önüne geçilmemesi durumunda, türlerin neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını dile getirdi.

Konferans sonrasında, Ceylan'ın su altında çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışı yapıldı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 17:26
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  2. Tahsin Ceylan

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