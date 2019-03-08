Başkentte definecilere operasyon
Kızılcahamam ilçesinde kaçak kazı yapan 8 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı08 Mart 2019 Cuma 20:00
ANKARA (AA) - Başkentte kaçak kazı yapan 8 zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılcahamam ilçesi Mahkemeağcin Mahallesi'nde, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Ekipler, define arayan H.K, M.K, İ.A, T.C, D.Ç, A.K, A.E.A. ve A.A'yı suçüstü yakaladı.
Operasyonda, zanlıların kullandığı jeneratör, hilti, 100 metre elektrik kablosu, 10 bakır çubuk ve 5 dinamit lokumu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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