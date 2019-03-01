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Başkentte DEAŞ operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince düzenlenen operasyonda, DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen 2'si Irak uyruklu 7 zanlı yakalandı

01 Mart 2019 Cuma 15:15
Başkentte DEAŞ operasyonu

ANKARA (AA) - Başkentte düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirlenen 2'si Irak uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerinin çalışması sonucunda, terör örgütü El Kaide'den ayrılarak Irak ve Suriye'de DEAŞ içerisinde faaliyet yürütmeye başlayan şüpheliler belirlendi.

İllegal yollardan Türkiye'ye gelerek Ankara'da yine aynı örgüt mensupları ile irtibat kurdukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2'si Irak uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.

- Risk analiz grupları 7/24 takip ediyor

Öte yandan, başta Suriye ve Irak olmak üzere terör örgütleriyle bağlantılı zanlıların ülkeye girişleri veya Türkiye üzerinden geçişlerine engel olmak amacıyla Ankara Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri bünyesindeki risk analiz grupları çalışmalarını 7/24 sürdürüyor.

Türkiye'ye giriş yapmak isteyen ya da Türkiye'ye giren kişiler ve bağlantılarıyla ilgili çalışmalar sonucunda, örgütsel faaliyetler kapsamında suç unsuru belirlenmesi durumunda adli işlem yapılıyor, durumu şüpheli bulunanlar ise sınır dışı ediliyor.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:15
  1. deaş
  2. operasyon

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