Başkentte Cumhur İttifakı İstişare Toplantısı

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin tamamının bütçelerini yerli imkanlara sunduğumuzda, kendi şehrimizin sanayisini, ticaret erbabını destekleyerek ortaya koyduğumuzda Allah'ın izniyle bu şehir farklı olur." dedi.

Özhaseki, Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhur İttifakı İstişare Toplantısı'nda, yerli sanayiyi geliştirmenin önemine dikkati çekti.

"Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin tamamının bütçelerini yerli imkanlara sunduğumuzda, kendi şehrimizin sanayisini, ticaret erbabını destekleyerek ortaya koyduğumuzda Allah'ın izniyle bu şehir farklı olur." diyen Özhaseki, taahhütte bulundukları tüm projeleri hayata geçirebilecek güçte olduklarını ifade etti.

25 ilçe belediye başkan adayı ile seçmenin duasını alarak Ankara'ya hizmet edeceklerini belirten Özhaseki, bunu yapabilecek irade ve bilgi birikimine sahip olduklarını söyledi.

- "Beka seçimi"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da "Bu seçim bize göre bir beka seçimidir." ifadesini kullandı.

Yıldırım, "Bazılarına göre beka sorunumuz olmayabilir ama güney sınırımıza bakın, kilometrelerce tünel kazılmış, Amerika'dan alınan tanklar ve toplar yönünü Türkiye'ye çevirmiş. Bundan çok geçmedi, iki yıl evvel 15 Temmuz gecesi devlet elimizden alınmaya, ülke zapt edilmeye, Türk milleti esir olarak tarihe geçirilmeye çalışılmıştı." diye konuştu.

Siyasette duygusallığa yer olmadığını dile getiren Yıldırım, MHP'ye gönül veren herkesi yerel seçimde Cumhur İttifakı adayı Özhaseki'ye oy vermeye davet etti.

Etimesgut Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan adayı Enver Demirel ise Cumhur İttifakı'nın yerel seçimde gönül birlikteliğinin süreceğini ifade etti.

Toplantıya, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatından üyeler, muhtarlar, STK temsilcileri katıldı.