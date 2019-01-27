0553 313 94 23

Başkentte Cumhur İttifakı İstişare Toplantısı

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki:- "Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin tamamının bütçelerini yerli imkanlara sunduğumuzda, kendi şehrimizin sanayisini, ticaret erbabını destekleyerek ortaya koyduğumuzda Allah'ın izniyle bu şehir farklı olur"- MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: - "Bu seçim bize göre bir beka seçimidir"

27 Ocak 2019 Pazar 22:53
Başkentte Cumhur İttifakı İstişare Toplantısı

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin tamamının bütçelerini yerli imkanlara sunduğumuzda, kendi şehrimizin sanayisini, ticaret erbabını destekleyerek ortaya koyduğumuzda Allah'ın izniyle bu şehir farklı olur." dedi.

Özhaseki, Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhur İttifakı İstişare Toplantısı'nda, yerli sanayiyi geliştirmenin önemine dikkati çekti.

"Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin tamamının bütçelerini yerli imkanlara sunduğumuzda, kendi şehrimizin sanayisini, ticaret erbabını destekleyerek ortaya koyduğumuzda Allah'ın izniyle bu şehir farklı olur." diyen Özhaseki, taahhütte bulundukları tüm projeleri hayata geçirebilecek güçte olduklarını ifade etti.

25 ilçe belediye başkan adayı ile seçmenin duasını alarak Ankara'ya hizmet edeceklerini belirten Özhaseki, bunu yapabilecek irade ve bilgi birikimine sahip olduklarını söyledi.

- "Beka seçimi"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da "Bu seçim bize göre bir beka seçimidir." ifadesini kullandı.

Yıldırım, "Bazılarına göre beka sorunumuz olmayabilir ama güney sınırımıza bakın, kilometrelerce tünel kazılmış, Amerika'dan alınan tanklar ve toplar yönünü Türkiye'ye çevirmiş. Bundan çok geçmedi, iki yıl evvel 15 Temmuz gecesi devlet elimizden alınmaya, ülke zapt edilmeye, Türk milleti esir olarak tarihe geçirilmeye çalışılmıştı." diye konuştu.

Siyasette duygusallığa yer olmadığını dile getiren Yıldırım, MHP'ye gönül veren herkesi yerel seçimde Cumhur İttifakı adayı Özhaseki'ye oy vermeye davet etti.

Etimesgut Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan adayı Enver Demirel ise Cumhur İttifakı'nın yerel seçimde gönül birlikteliğinin süreceğini ifade etti.

Toplantıya, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatından üyeler, muhtarlar, STK temsilcileri katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 22:53
  1. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
  2. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel
  3. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başbakan Şahid'e yakın "Yaşasın Tunus" partisi kuruldu‎
    1. Başbakan Şahid'e yakın "Yaşasın Tunus"..
    2. ABD rahat durmuyor! Avrupa'daki..
    3. Karayoluna çığ düştü, onlarca araç..
    4. Kanepedeki özel bölmeden 3 kilo kokain..
    5. Sudan'da gösteriler bugün de devam etti
    6. Öğrencilerden kampüste İngilizce..
    7. Eşiyle birlikte taksi beklerken araba..
    8. Thomas Doll, Hannover 96'nın teknik..
    9. Dehşet veren olay! Anne ile iki çocuğu..
    10. İngilizler yazdı! Mesut Özil..
    11. Türk üs bölgesine saldırıyı kışkırtan..
    12. Madrid'de taksicilerden işgal eylemi
    13. Irak'tan küstah hareket! PKK'yı..
    14. Eski Tunus Cumhurbaşkanından Nahda'ya..
    15. CHP o ilçede AK Partili ismi aday..
    16. Özat gemileri yaktı: Ya düzen..
    17. Sudan hükümetinde parti içindeki..
    18. Başkentte Cumhur İttifakı İstişare..
    19. Sakarya'da korkunç kaza! Kamyonetle..
    20. BMGK'da Venezuela tartışması: ABD..
    Buna tükürdüğünü yalamak derler! Rasim Ozan geri dönüyor
    Buna tükürdüğünü yalamak derler! Rasim Ozan geri dönüyor
    Dakika 1 gol 1! Daha gelmeden dev projeye karşı çıktı
    Dakika 1 gol 1! Daha gelmeden dev projeye karşı çıktı
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!