Başkentte çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Alsancak Mahallesi 2196'ncı Sokak'ta bulunan bir çöp konteynerinde bebek cesedi olduğunu fark edenler, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda bebek cesedini çöpe attığı iddia edilen genç kadını gözaltına aldı. Bebeğin cesedi ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli genç kadın, ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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