Başkentte cinsel istismar şüphelisi yakalandı
Çankaya'da bir kişi, küçük yaşta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı07 Haziran 2019 Cuma 16:21
ANKARA (AA) - Ankara'da, küçük yaşta bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen zanlı yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Çankaya'da bir markette meydana gelen olayda, küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen P.P'nin gözaltına alındığı bildirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi.
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