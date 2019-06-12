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Başkentte cinsel içerikli ürün operasyonu

Bir iş yerine yapılan operasyonda cinsel içerikli hap ve jellerin de içerisinde bulunduğu 12 bin 810 parça kaçak ürün ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:04
Başkentte cinsel içerikli ürün operasyonu

ANKARA (AA) - Başkentte iş yeri olarak faaliyet gösteren bir mekanda yapılan aramalarda içinde hap ve jellerin de bulunduğu cinsel içerikli 12 bin 810 parça kaçak ürün ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, bir iş yerinde cinsel içerikli kaçak ürünlerin bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

Altındağ ilçesi Rüzgarlı Caddesi'ndeki iş yerinde arama yapan ekipler, cinsel içerikli 12 bin 103 hap, 245 jel, 100 ıslak mendil, 240 kahve, 79 sprey, 43 damla ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Y.Ö. yasal işlemler için emniyete götürüldü.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:04
  1. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri
  2. İşyerinden cinsel içerikli kaçak ürünler çıktı

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