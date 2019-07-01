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Başkentte cinayet

Çankaya ilçesinde sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

01 Temmuz 2019 Pazartesi 22:31
Başkentte cinayet

ANKARA (AA) - Başkentte, sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Bankacı Sokak'ta yürüyen Mustafa Cömert, henüz belirlenemeyen bir nedenle Deniz Y. tarafından tabancayla vuruldu.

Mustafa Cömert, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Güven Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan Deniz Y. ise Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.





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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 22:31
  1. Çankaya
  2. silahlı saldırı

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