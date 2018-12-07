0553 313 94 23

Başkentte çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

Keçiören'de bir apartmanın garajında bulanan lüks bir araçta yangın çıktı- İtfaiye ekipleri, yoğun dumandan etkilenen aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu birçok kişiyi binanın balkon ve pencerelerinden merdiven yardımıyla kurtardı- Dumandan etkilenen 10 kişiden 3'ü hastaneye kaldırıldı

07 Aralık 2018 Cuma 05:56
Başkentte çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

ANKARA (AA) - Ankara'da bir apartmanın garajında çıkan yangında, 10 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Keçiören Basınevleri Mahallesi Gülgün Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın garaj kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi. Duydukları patlama sesi üzerine uyanan bina sakinleri garajda bulunan Murat A'ya ait 06 FMC 44 plakalı lüks aracın yandığını gördü.

Kısa sürede büyüyen ve Erol A'ya ait 06 T 0207 plakalı ticari taksiye de sıçrayan yangın, binanın garaj kısmını etkisi altına aldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale edebilmek için binanın kapalı otopark girişindeki otomatik kapıyı açmaya çalıştı.

Tüm uğraşlara rağmen sonuç alamayan ekipler, kesici alet yardımıyla kapıyı açarak alevlere müdahale etti.

- Binada oturanlar balkonlarda mahsur kaldı

İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında garajdan çıkan yoğun duman nedeniyle apartmanda oturan çok sayıda kişi mahsur kaldı. Korku dolu anlar yaşayan bina sakinleri çocuklarını battaniyelere sararak balkon ve pencerelere çıktı.

Bunun üzerine ekipler, itfaiye merdiveni yardımıyla aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu birçok kişiyi binanın balkon ve pencerelerinden kurtardı.

- 10 kişi dumandan etkilendi

Bu sırada dumandan etkilenen 10 kişiye 112 acil servis ekiplerince ambulanslarda müdahalede bulunuldu. Dumandan etkilenenlerden 3'ü hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saat süren müdahale sonrası söndürüldü.

Bu arada olay yeri inceleme ekipleri, yangına neden olan patlamanın sebebini tespit etmek için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 05:56
  1. Ankara
  2. İtfaiye
  3. polis
  4. Yangın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    1. Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20..
    2. Rusya uyardı! Maliyeti yarım trilyon..
    3. Suç makinesi Sakarya'da yakalandı
    4. Avustralya’daki araçlı saldırgan..
    5. Savcılık, Hakan Atilla'ya karşı temyiz..
    6. Havalimanında hırsızlık operasyonu.....
    7. Başkentte trafik kazaları
    8. Orduya serbest atış izni! Uyarmadan..
    9. 'Trump için özür diliyoruz'
    10. Tartışmalara son noktayı koydu:..
    11. Suudi Arabistan yaşanan olayı..
    12. 'Rüşvet' istedi suçüstü yakalandı
    13. BMGK'dan ABD'nin karar tasarısına ret
    14. Yasa boğan ölüm... Rektör bilgi aldı
    15. İstanbul'da 4 katlı binada yangın! Çok..
    16. Başkentte çıkan yangında 10 kişi..
    17. Trump'ın Nauert'i "BM Daimi..
    18. Bayrampaşa’da 4 katlı binada yangın
    19. Galatasaray'dan sürpriz forvet..
    20. Kolombiya’da öğrenci protestoları: 2..
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi
    AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesi