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Başkent’te çatısı yanan bina boşaltıldı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde çatısı yanan binanın sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

13 Haziran 2019 Perşembe 08:59
Başkent’te çatısı yanan bina boşaltıldı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde çatısı yanan binanın sakinleri korku dolu anlar yaşadı.


Olay, saat 06.00 sularında Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi Vatan Caddesi’nde meydana geldi. Vatan Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın ve yükselen yoğun dumanı gören bina sakinleri ve çevredeki vatandaşlar korku ve paniğe kapıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri tedbir amaçlı apartman sakinlerini tahliye etti. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 2 arazöz ve çok sayıda araç ile yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucunda yangını kontrol altına alabildi. Yangın sırasında, yangının çıkış sebebinin binanın giriş katında bulunan kafenin sonradan yaptırdığı bacadan kaynaklandığını söyleyen apartman sakinleri ile kafe çalışanları arasında da kavga çıktı. Çıkan kavgaya polis müdahale etti. Vatandaşlar, şikayetçi olduklarını belirtti.


Çatısı yanan binada oturan Bora Asmaz olaylara şahit olduğunu belirterek, “Sonradan yapılan sac borulardan çıkan kromların büyük bir ihtimalle çatıdaki izocamları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Zaten yıllardan beri bir şikayetimiz söz konusuydu bu bacayla ilgili. Olan, daha iki yıl önce yapılan çatının heba olması ve insanların korkusu” dedi.


Aynı apartmanın en üst katında oturan Esat Aydoğan da korku ve paniğe kapıldıklarını belirterek, “Karşı binadan birisi haber verdi biz de yöneticiye haber verdik. Çatıdan yangın çıktı. Apar topar çıktık biz evimizden” ifadelerini kullandı.


Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 08:59
  1. doğa

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