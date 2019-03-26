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Başkent’te Çanakkale ruhu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104.

26 Mart 2019 Salı 12:46
Başkent’te Çanakkale ruhu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.


Düzenlenen anma programında konuşan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, Çanakkale’nin, Türk ve dünya tarihinin dönüm noktalarından ve vatan savunması için binlerce genç filizin toprağın bağrına düştüğü yer olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:


“Tüm imkansızlıklara rağmen aziz milletimizin istikrarı ve istikbali uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını gösteren eşsiz bir destandır Çanakkale. Tarihte, eşine çok az rastlanan bu büyük zafer, vatanının ve milletinin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını feda etmiş yüz binlerce kahramanın destanıdır Çanakkale. Bu zorlu ve onurlu destanı yazanların torunları olarak, geçmişimizden aldığımız güç ile geleceğimizi şekillendiriyoruz. Ecdadımızın kahramanlıklarını, tekrar tekrar hatırlatmak gerektiğini düşünüyorum. Bu duygular ile tüm gazilerimizi ve vatan topraklarını kanları ile sulayan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”


Başkent Tiyatroları oyuncuları tarafından sahnelenen, kendi öz oğlunun yaralı olarak getirilmesine rağmen diğer yaralı askerle ilgilenen Doktor Tarık Nusret’in gerçek hayat hikayesinin anlatıldığı oyun izleyenleri duygulandırdı.


Anma programında Çanakkale şehitleri, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla yad edilirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği Korosu Şefi Mustafa Özcan yönetiminde verilen konser büyük alkış aldı. Başkentliler, Çanakkale Destanı’nın anlatıldığı türkülere Türk bayrakları ile eşlik ettiler. Program sonunda ise Çanakkale Savaşı’nın simgesi haline gelen ve askerlerin yemek menüsünde bulunan üzüm hoşafı ikramı yapıldı.


Düzenlenen anma programına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Kurtoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:46
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