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Başkentte ByLock operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 11 kişiden 7'si yakalandı

13 Aralık 2018 Perşembe 11:00
Başkentte ByLock operasyonu

ANKARA (AA) - Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 7 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından yapılan açıklamada, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 11 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 7'si Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Zanlıların ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildiği, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 11:00
  1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Bylock
  3. FETÖ

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