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Başkentte ByLock operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu ByLock kullanıcısı 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi- Şüphelilerden 7'si gözaltına alındı

04 Aralık 2018 Salı 09:32
Başkentte ByLock operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu ByLock kullanıcısı 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullandıkları tespit edilen aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 10 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 7'sini gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların ifade işlemleri için emniyete getirildiği, diğerler şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 09:32
  1. "ByLock
  2. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. FETÖ

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