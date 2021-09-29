Başkentte bir ortaokulda skandal! Temizlik görevlisi sınıftaki öğrencileri taciz etti
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir ortaokulda iki öğrenciyi taciz eden temizlik görevlisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ankara’nın Sincan ilçesinde bir ortaokulda temizlik görevlisinin iki öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, Sincan’da bir ortaokulda öğle arası temizlik görevlisinin sınıfta temizlik yaparken iki öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi.
Öğrenciler öğretmene şikayet etti
Çocukların konuyu öğretmenlerine anlatması üzerine temizlik görevlisi S.Ü. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Tutuklandı
Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.