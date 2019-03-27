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Başkent’te bıçaklanan kişi eğlence mekanına sığındı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgada bıçakla karnından yaralanan Atakan Kazankaya, eğlence mekanına sığınarak yardım istedi.

27 Mart 2019 Çarşamba 03:30
Başkent’te bıçaklanan kişi eğlence mekanına sığındı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgada bıçakla karnından yaralanan Atakan Kazankaya, eğlence mekanına sığınarak yardım istedi. Yaralının mekana geldiği anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.


Olay, saat 01.30 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesi İşçi Blokları Mahallesi 1516. Cadde üzerinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, yaşanan kavga sonucu Atakan Kazankaya’yı karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Kazankaya, yardım istemek için bir eğlence mekanına sığındı.


Ayakta güçlükle durabilen yaralıyı gören iş yerinin çalışanları, aşırı kan kaybeden Kazankaya’yı bir sandalyeye oturtarak karnına tampon yaptı.


İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.


Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, şahsı ambulans ile Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Öte yandan polis ekipleri, eğlence mekanının çevresinde inceleme yaparak suç aletini aradı.


Yaralının eğlence mekanına sığınma görüntüleri iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanmasına ve olaya ilişkin inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 03:30
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