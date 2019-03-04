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Başkent’te belediye otobüsü kaza yaptı: 4 yaralı

Başkent’te EGO otobüsünün ani fren yapması sonucu 4 kişi yaralandı.

04 Mart 2019 Pazartesi 18:45
Başkent’te belediye otobüsü kaza yaptı: 4 yaralı

Başkent’te EGO otobüsünün ani fren yapması sonucu 4 kişi yaralandı.


Olay, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı Meclis durağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çankaya istikametine seyreden EGO otobüsünün şoförü, önüne aniden çıkan araca çarpmamak için fren yaptı. Ani fren sonucu otobüste bulunan 4 yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan 3’ünü ayakta tedavi ederken, 1 kişiyi de aracın ön camına kafasını sert bir şekilde vurduğu için herhangi bir travma geçirme ihtimaline karşı hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası trafik kısa süreliğine tıkandı. Trafik polisleri olaya müdahale ederken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 18:45
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