Başkent’te bayram trafiği havadan denetleniyor
Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığınca Başkentte trafik kurallarına uymayan sürücülerin tespiti için havadan denetleme yapıldı.01 Haziran 2019 Cumartesi 10:37
Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığınca Başkentte trafik kurallarına uymayan sürücülerin tespiti için havadan denetleme yapıldı.
Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığına bağlı bir helikopter ile Ankara’daşehirlerarası yollarhavadan denetleniyor. Havadan tespit edilen trafik akışındaki sorunlar ve sürücülerin yaptıkları kural ihlalleri yer ekiplerine bildiriliyor. Denetimler devam ediyor.
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