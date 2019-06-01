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Başkent’te bayram temizliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşların temiz ve sağlıklı bir ortamda bayram geçirmesi amacıyla Başkentin dört bir tarafında kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:48
Başkent’te bayram temizliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşların temiz ve sağlıklı bir ortamda bayram geçirmesi amacıyla Başkentin dört bir tarafında kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.


Yol ve kaldırım süpürme, bariyer yıkama, atıkların toplanması başta olmak üzere kent mobilyalarını da temizleyerek dezenfekte eden Büyükşehir Kent Estetiği Daire Başkanlığı Kent Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkent’te bayram temizliği yaptı.


Anıtkabir çevresinden ulus heykeline kadar temizlik


Çevre ilçeler ve Başkent’in merkez noktalarında yoğun bir mesai harcayarak, temizlik çalışması yapan ekipler; Anıtkabir çevresi, Ulus Atatürk Heykeli ve Meydanlarda bulunan cam bariyerlerin yıkama ve temizliğini de tamamladı.


Ekipler şehrin farklı adreslerinde bulunan, vatandaşların yoğun olarak kullandığı üst ve alt geçit asansörlerinin kabin içi ve kule cam temizliklerini de gerçekleştirdi.


Büyükşehir’den çevre ilçelere temizlik desteği


Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi 15 ilçeye temizlik desteği de sağladı.


Çevre ilçelerde meydan, ana cadde ve kaldırımlar vakumlu yol süpürme ve özel tertibatlı araçlarla yıkanarak, atık toplama araçları ve profesyonel ekiplerle genel temizliği yapıldı.


Mezarlıklarda bayram temizliği


Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların kabir ziyaretlerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için gerekli temizlik çalışmaları da hızlandırıldı.


Mezarlıkların ara yolları ve çevrelerine bakım, düzenleme ve yıkama çalışması yapan ekipler; Cebeci Asri, Karşıyaka, Mamak Ortaköy, Sincan Çimşit ve Gölbaşı Mezarlığı dahil olmak üzere çevre ilçelerde bulunan mezarlıkları bayram öncesi ve sonrası ziyaretlere uygun hale getirdi.


Başkent’te 7/24 temizlik


Daha temiz ve sağlıklı bir Başkent için 7 gün 24 saat çalışma yapan


Büyükşehir ekipleri, rutin temizlik çalışmalarını da şehrin birçok noktasında özenle sürdürüyor.


Bulvarlar, meydanlar, caddeler ve muhtelif yerlerin temizliği modern temizlik araçları ile yıkanarak, özel ilaçlarla dezenfekte ediliyor. Ekipler ayrıca hijyen ve halk sağlığı için kötü koku ve haşere oluşmasını engellemek amacıyla çöp konteynerlerini dahi temizliyor.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:48
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