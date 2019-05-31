Başkent’te bayram öncesi yollar boş Ankara’da Ramazan Bayramı tatili öncesinde çevre yollarında trafik akışının normalin altında olduğu gözlendi.

Ankara’da Ramazan Bayramı tatili öncesinde çevre yollarında trafik akışının normalin altında olduğu gözlendi.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili bu akşam başlıyor. Başkent’in çevre yollarında ise tatil öncesi trafik yoğunluğunun yok denecek kadar az olduğu gözlendi. Yarından itibaren yollarda yoğunluk yaşanması bekleniyor.

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