Başkent’te bayram öncesi yollar boş
Ankara’da Ramazan Bayramı tatili öncesinde çevre yollarında trafik akışının normalin altında olduğu gözlendi.31 Mayıs 2019 Cuma 15:55
Ankara’da Ramazan Bayramı tatili öncesinde çevre yollarında trafik akışının normalin altında olduğu gözlendi.
9 günlük Ramazan Bayramı tatili bu akşam başlıyor. Başkent’in çevre yollarında ise tatil öncesi trafik yoğunluğunun yok denecek kadar az olduğu gözlendi. Yarından itibaren yollarda yoğunluk yaşanması bekleniyor.
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