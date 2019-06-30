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Başkent’te ‘Balta’ çetesi çökertildi: 10 gözaltı

Başkent’te oto hırsızlık çetesine yönelik düzenlenen ‘Balta’ operasyonunda, çete lideri ‘balta’ lakaplı şahıs ile 7 kişi gözaltına alındı.

30 Haziran 2019 Pazar 02:09
Başkent’te ‘Balta’ çetesi çökertildi: 10 gözaltı

Başkent’te oto hırsızlık çetesine yönelik düzenlenen ‘Balta’ operasyonunda, çete lideri ‘balta’ lakaplı şahıs ile 7 kişi gözaltına alındı. Diğer bir operasyonda ise 3 şüpheli çaldıkları araçları parçalarken yapılan baskında suçüstü yakalandı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ankara ilinde meydana gelen, oto hırsızlık olaylarına karşı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın izniyle yürüttükleri 3 aylık çalışma sonucunda operasyon düğmesine bastı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, ‘Balta’ çetesine ulaşıldı. Çeteyi izleyen ekipler, Ankara, Konya ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenleyerek çete lideri ‘Balta’ lakaplı Necati D. ve çete üyesi 7 kişiyi yakaladı.


Takip edildiğini anlayınca ortadan kayboldu


Çete lideri ‘Balta’nın, polis ekipleri tarafından izlendiğini anladığı ve aylarca ortada görünmediğini tespit eden Hırsızlık Büro ekipleri, ‘Balta’nın kendi suç ortaklarını da dolandırmaya çalıştığını saptadı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında çok sayıda oto hırsızlık kaydı bulunan çete lideri Necati D., Ferhat K., Atakan A. ve Tayfun G., çıkarıldıkları nöbetçi sulh hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Çaldıkları araçları parçalarken polis bastı


Diğer bir olay ise Altındağ ilçesinde meydana geldi. Hırsızlık Büro ekipleri inceledikleri 2 oto hırsızlık olayının sonucunda 3 şüpheliyi takibe aldı. Şüphelilerin çaldıkları 2 aracı İvedik Hurdacılar Sitesi’ndeki depolarında parçalayacaklarını belirleyen ekipler harekete geçti. Depoya baskın yapan polis ekipleri, 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık zanlıları, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 02:09
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