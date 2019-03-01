0553 313 94 23

Başkent’te aynı noktada 30 dakika arayla 2 ayrı kaza: 3 yaralı

Ankara’da yarım saat içerisinde aynı yerde gerçekleşen 2 ayrı kazada yaralanan 3 kişi olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

01 Mart 2019 Cuma 04:58
Başkent’te aynı noktada 30 dakika arayla 2 ayrı kaza: 3 yaralı

Ankara’da yarım saat içerisinde aynı yerde gerçekleşen 2 ayrı kazada yaralanan 3 kişi olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.


Olay saat 01.00 sularında Ankara Çankaya İlçesi Cemal Gürsel Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Kızılay yönünde park halinde bulunan S. G.’nin kontrolündeki 38 JB 434 plakalı otomobil, aniden yola çıkarak Kızılay istikametinde seyir halinde bulunan Hasan K.’nın kullandığı 06 EY 3860 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle orta refüje savrulan motosiklet kullanılamaz hale geldi. Kazada, motosiklet sürücüsü Hasan K. ile arkasında bulunan yolcu Oğuz Kaan D. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslar ile hastaneye kaldırdı.


Diğer bir kaza ise yarım saat sonra ilk kazanın 10 metre gerisinde saat 01.30 sularında gerçekleşti. M.K’nın kontrolündeki 06 T 3676 plakalı ticari taksi Kızılay istikametinde seyir halindeyken nedeni bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek önce park halinde bulunan 06 BIJ 58 plakalı otomobile çarptı. Havada takla atan ticari taksi, aynı istikamette seyir halinde bulunan 06 FRT 83 plakalı lüks aracın önüne ters dönerek düştü. Kaza anında 06 FRT 83 plakalı araç, önüne düşen ticari taksiye çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı taksi şoförü M. K.’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri her iki kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 04:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
    1. Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
    2. Başkent’te aynı noktada 30 dakika..
    3. Euro-Med, BM'nin İsrail ihlalleriyle..
    4. Mısır'daki tren kazalarındaki ihmale..
    5. "Arakanlı mültecilerin umutları..
    6. Premier Lig ekibinden Cengiz Ünder'e..
    7. Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji..
    8. Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa..
    9. İşte Josef de Souza'nın yeni adresi!..
    10. ABD'li general uyardı: 15 dakikada..
    11. Husilerin Hudeyde'deki saldırısında 5..
    12. Mısır'daki tren kazasıyla ilgili 6..
    13. Irak ve Kuveyt iş birliğini..
    14. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    15. Aydın'da hareketli anlar! Önce patlama..
    16. "260 ton bonzai üretilebilecek madde..
    17. Ülkede iki araç infilak etti! Ölüler var
    18. Elazığ'da büyük vurgun son anda önlendi!
    19. Guaido'dan Venezuela petrolünü özel..
    20. Korku dolu anlar! Deprem oluyor..
    21. Binali Yıldırım canlı yayında soruları..
    22. ABD duyurdu: Başına 1 milyon dolar..
    23. Kılıçdaroğlu'na isyan etti: HDP neyse..
    24. Eski eşini silahla vurduktan sonra..
    25. ABD, Usame bin Ladin'in oğlunun başına..
    26. Melo'dan olay paylaşım: Kanser etti...
    27. Kral Kupası'nda finalin adı..
    28. İtalya'dan dikkat çeken Türkiye raporu
    29. "Türkiye'yi dünyanın merkezi haline..
    30. Musul'da bombalı saldırı: 1 ölü, 14..
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Akıncı İHA dünyaca ünlü yayında... Özellikleriyle tüm dünyanın dikkatini çekti
    Akıncı İHA dünyaca ünlü yayında... Özellikleriyle tüm dünyanın dikkatini çekti
    28.02.2019 Günün âyet ve hadisi
    28.02.2019 Günün âyet ve hadisi