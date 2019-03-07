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Başkent’te aydınlatma direkleri devrildi

Ankara’nın Mamak İlçesi’nde seçim bayraklarının asılı olduğu aydınlatma direkleri, kuvvetli fırtınadan dolayı devrildi.

07 Mart 2019 Perşembe 06:52
Başkent’te aydınlatma direkleri devrildi

Ankara’nın Mamak İlçesi’nde seçim bayraklarının asılı olduğu aydınlatma direkleri, kuvvetli fırtınadan dolayı devrildi.


Olay, gece yarısında Ankara’nın Mamak İlçesi Natoyolu Caddesi Tekmezar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 2 aydınlatma direği, caddenin gidiş ve geliş istikametinde olmak üzere yola doğru devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve Başkent Elektrik ekipleri gelerek cadde üzerinde güvenlik tedbiri aldı. Devrilen aydınlatma direklerine Başkent Elektrik ekipleri müdahale etti.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 06:52
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