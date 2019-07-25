0553 313 94 23

Başkentte asayiş uygulaması

Ankara'da, umuma açık yerler, metruk binalar, sabit yol uygulama noktaları ve kontrol noktalarında vatandaşların huzur ve güvenliği için asayiş uygulaması gerçekleştirildi- Polis ekipleri, yabancı uyrukluların kaldığı metruk yerlere baskın düzenleyerek kayıtsız olan kişileri gözaltına aldı

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:05
Başkentte asayiş uygulaması

ANKARA (AA) - Ankara'da, umuma açık yerler, metruk binalar, sabit yol uygulama noktaları ve kontrol noktalarında vatandaşların huzur ve güvenliği için asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Seğmenler Polis Merkez Amirliği ekiplerince, vatandaşların yoğun olduğu park ve yeşil alanlarda, umuma açık eğlence yerlerinde, sabit yol uygulama ile kapama noktalarında asayiş ve huzur denetimleri yapıldı.

Polis ekipleri, yabancı uyruklu kişilerin kaldığı metruk yerlere baskın düzenleyerek kayıtsız olan kişileri gözaltına aldı.

Ekipler, 3 bin 39 kişinin kimlik bilgilerini sorgularken 851 aracın denetimini gerçekleştirdi, arama kaydı bulunan 8 kişiyi yakaladı, bir kişiye 797 lira idari para cezası uyguladı.

Uygulamada, 45 araca 32 bin 212 lira idari para cezası yazılırken, 4 araç da trafikten men edildi.

Ekipler çalışma kapsamında bir av tüfeği ele geçirdi.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 14:05
  1. Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü
  2. Ankara'da asayiş uygulaması
  3. Seğmenler Polis Merkez Amirliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi
    1. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde..
    2. Gercüş Belediye Başkanı Günaydın’dan..
    3. Muğla'da elektrik akımına kapılan..
    4. Beşiktaş, Ömer Utku Al ile sözleşme..
    5. MESKİ, su kayıplarını azaltacak SCADA..
    6. Dünyaca ünlü turistik turlar yapan big..
    7. Sel bölgesinde ön hasar tespit..
    8. Milli Savunma Bakanlığından “sıfır..
    9. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı..
    10. Mobil 1 zorlu otomobil yarışlarında..
    11. Manisa Memur-Sen: “Toplu sözleşmede..
    12. Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına..
    13. Peru’da Ubinas Yanardağı’ndaki patlama..
    14. Abdullah Avcı antrenmana damga vurdu!
    15. Balıkesir'de 44 kaçak göçmen yakalandı
    16. Öğrencilerden Palancıoğlu’na mektuplu..
    17. Beşiktaş, Avusturya’da hazırlıklarını..
    18. ’Migren’ ilkokul öğrencilerini de..
    19. Tarsus’ta berber, kuaför ve güzellik..
    20. Merkez Bankası faizi 4.25 puan indirdi
    21. Gürültülü motosikletler trafikten men..
    22. Mersin’de ’Kadın ve Çocuk Çalıştayı’..
    23. Malezya Başbakanı Muhammed, TUSAŞ’ı..
    24. Muğla'da elektrik akımına kapılan..
    25. Payasspor’da hazırlıklar sürüyor
    26. MSB: “S-400’lerin birinci grup..
    27. Merkez Bankası son dakika faiz kararı..
    28. GÜNCELLEME - Afganistan'da bombalı..
    29. Pendik’te apartmanın bahçesinde çukur..
    30. Ordu'da yolcu otobüsü minibüsle..
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı