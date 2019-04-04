0553 313 94 23

Başkent’te alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Ankara’nın Keçiören İlçesinde bir site içerisinde alacak verecek davası sonucuinşaat mühendisi, demirci ustasını kurşunladı.

04 Nisan 2019 Perşembe 03:23
Başkent’te alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Ankara’nın Keçiören İlçesinde bir site içerisinde alacak verecek davası sonucuinşaat mühendisi, demirci ustasını kurşunladı.


Olay, saat 01.30 sularında Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir site içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat mühendisi İsmail B., alacak verecek konusunda demirci ustası Mesut E. ile kavgaya tutuştu.


Kavganın büyümesi sonucu sitenin içerisinde Mesut E.’yi kurşunlayan inşaat mühendisi İsmail B., aracıyla kaçmaya çalışırken sitenin çıkış kapısında polisler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.


Göğsünden vurulan demirci ustası Mesut E. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Hüseyin E.’ye olay yerinde ilk müdahalesini yapan sağlık ekipleri, yaralıyı ambulans ile hastaneye sevk etti. Boş kovanları binanın girişinde bulan polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 03:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’dan ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya tepki
    1. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami..
    2. Geleceğin rehberlerine KUTO’da sosyal..
    3. Büyükelçi Kılıç'tan ABD Dışişleri..
    4. Danimarka Parlamentosunda "çocuk" yasağı
    5. Danimarka bankası, Suudi Arabistan'a..
    6. ABD Dışişleri Bakanlığından..
    7. Başkent’te alacak verecek kavgası..
    8. ABD Dışişleri Bakanlığının yeni..
    9. Kerkük'te nehir suyu seviyesinin..
    10. Başkent’te gecekondu alev alev yandı
    11. Avam Kamarasından "anlaşmasız Brexit'i..
    12. Çavuşoğlu'ndan ABD Kongresinde..
    13. Başkent’te yolun karşısına geçmek..
    14. İskandinav ülkelerindeki cinsel..
    15. Malatya’da iki grup arasında silahlı..
    16. Buteflika veda mektubuyla halkından..
    17. Cezayir'de "Gösterilere devam edilsin"..
    18. Ortaya çıktı: 165 oy yerine 5 oy..
    19. Kozan’da trafik kazası: 1 yaralı
    20. Bodrum’da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
    21. Ağrı Belediye Başkanı Sayan: "İstanbul..
    22. Okay'lı Celta Vigo gol düellosunda 1..
    23. Boğulmak üzere olan mültecileri Sahil..
    24. Arda o soruya cevap verdi! "İçimde..
    25. Bayern Münih kupada dolu gizgin! Tam 9..
    26. Torbacı Molly’den kaçamadı
    27. Kızının gözü önünde annesini öldürdü,..
    28. Yeni Çorumspor golcüsü Yakup Alkan'la..
    29. Sahnede çarpılan Sagopa Kajmer için..
    30. Ayrı yaşadığı eşinin boğazını kesen..
    Karar verildi! Eşcinselleri idam edecekler
    Karar verildi! Eşcinselleri idam edecekler
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    İmamoğlu resmen şov yaptı!
    İmamoğlu resmen şov yaptı!
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum

    Günün Karikatürü

    4 Nisan 2019
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    Oy kullandığım sandıkta AK Parti’ye sıfır oy çıkmış!
    Oy kullandığım sandıkta AK Parti’ye sıfır oy çıkmış!