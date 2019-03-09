0553 313 94 23

Başkent’te AK Parti Seçim Bürosuna saldırı

Ankara’da sabah saatlerinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosuna saldırı gerçekleştirildi.

09 Mart 2019 Cumartesi 16:47
Başkent’te AK Parti Seçim Bürosuna saldırı

Ankara’da sabah saatlerinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosuna saldırı gerçekleştirildi.


Alınan bilgiye göre, saldırı, sabah saatlerinde Altındağ ilçesine bağlı Battalgazi mahallesi Bostancık caddesi üzerinde bulunan Seçim İrtibat Bürosuna gerçekleştirildi.


Seçim irtibat bürosu önünesabah 07.00 sıralarında gelen H.Ü.D (19) küfürler ederek olay yerine ilerledi. Seçim irtibat bürosuna saldıran, bayrakları indiren, büro önündeki araçların camlarını patlatan ve Seçim irtibat bürosunun yanında bulunan dükkanın camını kıran H.Ü.D olay yerine gelen polis ekiplerince zor bir şekilde gözaltına alındı.


Gözaltına alınan H.Ü.D, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 16:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "Biz, Kürt kardeşlerimizin ne Irak'ta ne Suriye'de ne de başka bir yerde emperyalistlerin planlarına alet olmamaları için mücadele ediyoruz."
    1. Erdoğan: "Biz, Kürt kardeşlerimizin ne..
    2. "PKK'lılara yaşam tüneli açacaklar"
    3. Basketbolda maçın ardından
    4. Sığırcık kuşlarından gün batımında..
    5. Voleybol: Efeler Ligi
    6. Eski Bakan Eroğlu memleketi Şuhut’ta
    7. Sivil toplumda kadının yeri anlatıldı
    8. Erdoğan: "Diyarbakır'ın tek ihtiyacı,..
    9. Yolları açmak için 5 metrelik karla..
    10. Orhan Kaynak: “İnşallah bundan sonra..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır..
    12. "CHP gibi 'Oy yoksa hizmet de yok'..
    13. Hakkari'de Cumhurbaşkanı Erdoğan..
    14. TBMM Başkanı Şentop'tan esnaf ziyareti
    15. HDP mitinginde 'Ölürüm Türkiyem' sesleri
    16. "Belediye başkanlıklarına gelecek..
    17. Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin..
    18. Fenerbahçeli taraftarlar yerlerini..
    19. Kemal Kılıç: “Çok stratejik bir maç..
    20. Bilecikspor kendi evinde..
    21. Bolu'da, 50 kadın aynı anda "şeker..
    22. Bursa Gazeteciler Cemiyetinden AA..
    23. Bakan Zümrüt Selçuk: “2019 yılı,..
    24. Milli Rallici’den Sarıkamış’ta..
    25. SANKO Üniversitesi Yavuzeli ilçesinde..
    26. Beden eğitimi dersinde hayatını..
    27. Bakan açıkladı: Yüzde 30 daha fazla..
    28. ’Koşu Yolu ve Hayat Parkuru’na coşkulu..
    29. Yunus polislerinden kanser çocuğa..
    30. Bakan Varank: "Bölgemizde istismar..
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı