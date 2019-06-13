Başkentte "Afrika Günü" kapsamında futbol turnuvası düzenlendi

ANKARA (AA) - Ankara'da, Afrika Günü kutlamaları kapsamında 35 Afrika ülkesi büyükelçiliğinin personelinin katılımıyla "Dostluk ve Dayanışma Futbol Turnuvası" düzenlendi.

Çankaya Belediyesi ev sahipliğinde, Şenol Güneş Spor Tesisi'nde düzenlenen turnuvada, Afrika ülkelerinin büyükelçilikleriyle Çankaya Belediyesi çalışanlarından oluşan takımlar mücadele etti.

Etkinlikte konuşan Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Houssein Abdillahi, Afrika Birliğinin 46. kuruluş yıl dönümünü Türk dostlarıyla birlikte kutladıklarını söyledi.

Türkiye'de Afrika ülkelerinin büyükelçilik sayısının oldukça fazla olduğuna dikkati çeken Abdillahi, "Türkiye'deki Afrikalı diplomasi topluluğu giderek büyüyor ve inşallah Türk dostlarımızla çok daha iyi ilişkiler içinde olacağız, dostluğumuzu spor yoluyla iş yoluyla sürdüreceğiz ve çok iyi bir bağ kuracağız." diye konuştu.

Çankaya Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Ethem Torunoğlu da belediye olarak böyle anlamlı bir organizasyonu düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Torunoğlu, Afrika Günü kutlamaları kapsamında 15 Haziran Cumartesi İsmet İnönü Parkı'nda sağlıklı yaşam yürüyüşü ve büyükelçilikleri temsilen ağaç dikme töreni düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

Turnuvayı, Çankaya Belediyesinin kırmızı takımını 3-0 mağlup eden yeşil formalı Afrika Karması kazandı.

Afrika Günü, Afrika Birliği Örgütü'nün 1963'te 32 Afrika ülkesi tarafından sömürgeciliğe karşı kurulduğu gün olarak tüm dünyada çeşitli etkinlik ve programlarla kutlanıyor.