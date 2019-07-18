Başkent’te aday sürücü yayaya çarptı Ankara’nın Ulus semtinde otomobiliyle ilerleyen aday sürücü, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı.

Ankara’nın Ulus semtinde otomobiliyle ilerleyen aday sürücü, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı.

Kaza, saat 05.00 sularında Ankara’nın Çankaya ilçesi Ulus semt meydanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aday sürücü Muhammet Mertcan K. (20) yönetimindeki 06 BJC 904 plakalı otomobil, Dışkapı istikametinde ilerlerken yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Duran Akyel’e (56) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan Akyel, yerde hareketsiz kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan yaralıya ilk müdahalesini yaparken Akyel’in başını kaldırıma vurduğunu ve ayrıca bacağının kırıldığını tespit etti. Ambulans ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akyel’in bilincinin açık olduğu öğrenildi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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