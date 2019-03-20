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Başkentte 8 yıldır aranan "hayalet" yakalandı

Ankara'da suç örgütü kurmak ve yönetmek, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kasten öldürme olmak üzere 14 ayrı suçtan aranan "hayalet" lakaplı İ.B, polisin kurduğu özel ekip sayesinde yakalandı- İ.B'nin yakalanmamak için kendisine kağıt toplayıcı süsü verdiği, değişik marka ve model araçlar kullandığı, genellikle geceleri dışarı çıktığı ve bu yöntemlerle 8 yıldır firari olarak saklandığı tespit edildi

20 Mart 2019 Çarşamba 06:59
Başkentte 8 yıldır aranan "hayalet" yakalandı

ANKARA (AA) - Ankara'da 8 yıldan bu yana 14 ayrı suçtan aranan "hayalet" lakaplı suç örgütü lideri İ.B, polisin kurduğu özel ekip sayesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri suç örgütü kurmak ve yönetmek, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kasten öldürme olmak üzere 14 ayrı suçtan aranan "hayalet" lakaplı İ.B'nin peşine düştü.

Kurduğu özel ekiple 8 yıldır aranan "hayalet"in izini süren ekipler İ.B'nin yakalanmamak için farklı yöntemlere başvurduğunu belirledi.

- Kağıt toplayıcısı kılığında gizlendi

Özel ekibin yaptığı çalışmalar sonucu kağıt toplayıcısı kılığına girdiği belirlenen İ.B'nin değişik marka ve model araçlar kullandığı, genellikle geceleri dışarı çıktığı ve bu yöntemlerle 8 yıldır firari olarak saklandığı belirlendi.

Yapılan çalışmalar sonucu en son Keçiören bölgesinde saklandığı ortaya çıkan İ.B'nin Kuzey Ankara TOKİ Blokları'ndaki bir dairede yaşadığı bilgisini alan polisler, operasyon için düğmeye bastı.

"Hayalet"in saklandığı binayı kuşatan ekipler, düzenledikleri operasyonla İ.B'yi kıskıvrak yakaladı. Operasyonda İ.B'nin saklandığı evde bulunan iki şüpheli de gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.




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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 06:59
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