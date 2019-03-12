Başkentte 50 milyon liralık naylon fatura operasyonu Ankara Mali Şube ekiplerince, 3 ayrı firmaya düzenlenen operasyonda, 50 milyon lira değerinde naylon fatura ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Başkentte 3 ayrı firmaya düzenlenen operasyonda, 50 milyon lira değerinde naylon fatura ele geçirilirken, firma yetkilisi 5 zanlı yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbar üzerine, Yenimahalle OSTİM OSB Mahallesi'nde naylon fatura düzenledikleri iddia edilen 3 ayrı firmayı takibe aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda firmalara operasyon düzenlendi. Operasyonda, firmaların yetkilileri T.K, S.Ç, Z.B, H.A. ve C.D. gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramalarda, 50 milyon lira değerinde 12 fatura koçanı ve 20 klasör naylon fatura ile 2 kaşe ele geçirildi. Şüphelilerden birinin aracında ise zulalanmış 2 ruhsatsız av tüfeği ve 54 fişek bulundu. Zanlıların, aylık maaş karşılığında kimlik bilgilerini kullandıkları kişi adına şirket kurdukları öğrenildi. Öte yandan şüphelilerden H.A'nın, mali müşavir adayı olduğu tespit edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.