Başkentte 4 katlı apartmanda yangın

Ankara’da 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesi Feridun Çelik mahallesinde 4 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden, bina sakinleri kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Yangını söndüremeyen bina sakinleri, üzerlerine çatının uçmasıyla binadan dışarıya kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Çıkan yangına müdahale edip söndüren itfaiye ekipleri, yangının dairelere ve yan apartmanlara sıçramasını engelledi.

Yangın esnasında yaşananları anlatan apartman sakini Erdoğan Tok, uyurken kapısının çalındığını ve hemen yukarı çıkıp hortumla yangını söndürmeye çalıştıklarını ancak alevlerden çatıya çıkamadıklarını anlatan Tok, çatının üzerilerine uçtuğunu ve hep beraber aşağı kaçtıklarını söyledi.