Başkent’te 3 ayrı trafik kazası: 2’si ağır 4 yaralı

Başkent’te 3 ayrı kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Keçiören ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce alt geçit duvarına sonra da karşı yönden gelen bir otomobile çarparak takla attı. Yenimahalle’de bir taksi hatalı sollamada tır ile kaldırım arasında sıkıştı. Altındağ’da ise bir kadın sürücü, otomobilinin kontrolünü kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak yaralandı.

Ankara Keçiören İlçesi Ovacık Mahallesi 715. Cadde üzerinde bulunan alt geçitte meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, İdris U.’nun kullandığı 02 HZ 383 plakalı otomobil, Bağlum’dan Yozgat Bulvarı yönünde ilerlediği sırada, kontrolden çıkarak alt geçidin duvarına ve karşı yönden gelen Emrah P.’nin kontrolündeki 06 T 6992 plakalı taksiye çarptı. Ters dönerek duran otomobilin sürücüsü İdris U. ile araçta bulunan annesi Ayşe U. araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan kurtarılan anne ve oğul ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Diğer bir kaza ise, saat 03.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Emniyet Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, A.S.’nin kullandığı 06 T 2903 plakalı taksi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nı Mevlana Bulvarı’na bağlayan varyantta, Veli Ş.’nin hakimiyetindeki 06 BE 9116 plakalı kamyonu sollamak isterken tır ile kaldırım arasına girdi.Kaldırıma çıkan otomobil burada sıkıştı. Kazada yaralanan taksi şoförü A.S., ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan 3’üncü kaza, saat 05.00 sularında Ankara Altındağ İlçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple 06 YA 6788 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü N.C., orta refüjde bulunan direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen araçta yaralanan kadın sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay mahalline gelen polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.