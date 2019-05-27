Başkent’te 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ankara’da 2.

Ankara’da 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ankara Altındağ karacaören ilçesinde Büyüklük 2.8 (ML) Enlem 40.0100 (K) Boylam 32.9465 (D) Derinlik 6.98 (KM) deprem meydana geldi.

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